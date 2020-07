Verso Lazio-Milan, più del 50% dei gol biancocelesti in tribuna: il dato

MILAN NEWS – Due assenze pesantissime per la Lazio che, in occasione del match contro il Milan, dovrà fare a meno di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. I due attaccanti, ammoniti nella gara vinta 2-1 contro il Torino, erano entrambi diffidati e saranno costretti a saltare la sfida. I rossoneri possono tirare un piccolo sospiro di sollievo, perché Simone Inzaghi dovrà rinunciare ai 37 gol realizzati dai suoi goleador sui 66 totali, il che vuol dire che alla Lazio mancheranno più del 50% delle segnature in stagione.

