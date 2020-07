Verso Lazio-Milan, le probabili formazioni: Paquetá e Ibrahimovic dal 1′

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Stefano Pioli, tecnico rossonero, sarebbe molto tentato di schierare titolare Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese rientrato a disposizione mercoledì scorso a Ferrara, per Lazio-Milan, gara della 30^ giornata di Serie A in programma questa sera, alle ore 21:45, allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma.

La decisione definitiva sulla possibile maglia da titolare per Ibrahimovic sarà presa, però, soltanto in prossimità del match. Una gara che, secondo ‘Sport Mediaset‘, può sembrare meno tortuosa per il Diavolo, viste le pesante assenze di Ciro Immobile e Felipe Caicedo nella fila della Lazio di Simone Inzaghi, ma che, senza dubbio, inaugura un trittico micidiale che sarà completato dalle sfide contro Juventus (martedì 7 a ‘San Siro‘) e Napoli (domenica 12 al ‘San Paolo‘).

Un mini-ciclo terrificante, per il Milan, che servirà anche a Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, quanto dovrà intervenire per rigenerare i rossoneri: in totale, sono 9 partite, che equivalgono a 9 esami per quei giocatori in bilico ed alla ricerca di una conferma. Uno di loro è Lucas Paquetá, classe 1997, centrocampista brasiliano, che partirà dal 1′ nel tridente dei trequartisti alle spalle di Ibrahimovic, che sarà composto anche da Alexis Saelemaekers a destra e Hakan Çalhanoglu a sinistra.

Soltanto panchina per Ante Rebic, che deve rifiatare un po'.