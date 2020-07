Lazio-Milan, streaming video e diretta tv: dove vedere la partita | News

MILAN NEWS – Questa sera, alle ore 21:45, si disputerà, all’Olimpico, la sfida Lazio-Milan, gara valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La partita, come noto, si giocherà in uno stadio deserto, a porte chiuse, come previsto dal rigido protocollo medico-scientifico per contrastare la diffusione del CoVid_19 nel nostro Paese.

Lazio-Milan sarà visibile, in diretta televisiva ed in esclusiva, sulla piattaforma ‘DAZN‘: canale 209 del satellite (‘DAZN1‘) per chi possiede un abbonamento al pacchetto ‘Sky-DAZN‘ che abilita alla visione di tale canale, altrimenti in streaming video sull’applicazione ufficiale di ‘DAZN‘.

Lo streaming può essere avviato anche sulla tv, se si possiede un modello moderno smart e compatibile con l’applicazione. Oppure si può collegare al proprio televisore una console PlayStation 4 o 5, o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

L’applicazione ‘DAZN‘ può essere scaricata per tutti i dispositivi con iOS (dall’App Store di Apple) e Android (dal Play Store di Google): una volta scaricata, bisognerà attivare l’abbonamento mensile a € 9,99 per poter usufruire di tutti i contenuti della piattaforma.

Da personal computer, per vedere in streaming Lazio-Milan, basterà collegarsi al sito www.dazn.com/it-IT/welcome e, previa stipula del suddetto abbonamento, accedere a tutti i contenuti riservati! Al termine della partita Lazio-Milan, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.