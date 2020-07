MILAN NEWS – Lazio-Milan sarà un match carico di ricordi per Stefano Pioli. L’attuale allenatore rossonero, infatti, si è seduto sulla panchina biancoceleste per 69 partite in Serie A, totalizzando 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte.

