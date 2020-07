Verso Lazio-Milan – Diavolo, adesso devi dimostrare chi sei: Roma o Spal?

MILAN NEWS – La partita di questa sera contro la Lazio inaugura un trittico spaventoso per il Milan. Dopo il match contro i biancocelesti, i rossoneri dovranno affrontare Juventus e Napoli in successione, non di certo il miglior modo per dimenticare al più presto il 2-2 contro il fanalino di coda Spal. Una partita che ha bruscamente fermato la serie di due vittorie brillanti contro la Roma e il Lecce. I tre punti arrivati contro i giallorossi hanno avuto poi un sapore speciale, perché il Milan non vinceva da tempo una sfida contro una squadra che la precedeva in classifica.

Dopo questa inazione di fiducia, però, la Spal ha riportato il Diavolo sulla terra, facendo capire che le cose da sistemare rimangono ancora tante. Adesso la domanda principale da porsi è: qual è la verità sulla forza del Milan? La squadra è quella che ha superato agevolmente la Roma o quella che ha fatto tremendamente fatica contro l’ultima in classifica? Un rebus che la squadra di Stefano Pioli dovrà risolvere questa sera in campo contro una Lazio spumeggiante, ma priva del suo bomber principale Ciro Immobile.

Una partita che sa di prova del 9, perché potrebbe svelare la verità su una squadra che, prima del lockdown, aveva dimostrato limiti importanti, ma che è ritornata a calcare i campi da gioco con voglia e determinazione. Qualità messe in campo casualmente o la partita contro la Spal ha rappresentato soltanto un incidente di percorso? Domande che verranno affidate al campo, dove il Milan questa sera dovrà dimostrare la sua reale faccia. Una personalità da ritrovare al più presto, perché il tempo stringe e le gare difficili da giocare sono sempre più dietro l’angolo.

Attenzione intanto ad un incontro tra Maldini e Gazidis: ecco di cosa di è parlato, continua a leggere >>>