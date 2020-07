Maldini, incontro con Gazidis: l’ad chiede al dirigente di cambiare ruolo

MILAN NEWS – Come viene riportato da Il Giornale, ormai non ci sono più dubbi. Ralf Rangnick sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione, anche se non è escluso che possa subentrare anche in questa nel caso in cui le cose dovessero andare male contro Lazio, Juventus e Napoli.

Gazidis a questo punto deve risolvere la questione Maldini. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano, l'amministratore delegato avrebbe avuto un colloquio con il direttore dell'area tecnica: Gazidis avrebbe chiesto a Maldini di cambiare ruolo e quindi di non essere più il direttore dell'area tecnica. Vedremo l'ex capitano cosa deciderà di fare.