Verso Fiorentina-Milan, ottimismo per il recupero di Calhanoglu

NEWS MILAN – Emergenza in difesa per Stefano Pioli in vista della sfida contro la Fiorentina, che però in compenso può sorridere a centrocampo. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport Hakan Calhanoglu potrebbe infatti essere convocato per la gara contro i viola: il problema all’ileopsoas destro accusato dopo la semifinale di Coppa Italia con la Juventus sembra quasi alle spalle. Oggi è previsto il rientro in gruppo.

Sarebbe un recupero molto importante per Pioli, visto che il turco stava giocando molto bene come trequartista nel 4-2-3-1 ideato dal tecnico. Se non dovesse farcela spazio a uno tra Bonaventura e Paqueta, anche se il brasiliano ha tutt’altro che convinto nella partita di lunedì scorso contro il Torino. Intanto in difesa per la partita contro la Fiorentina ci potrebbe essere una grossa novità, continua a leggere >>>

