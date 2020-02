Verso Fiorentina-Milan, personalizzato per Musacchio. Tocca a Gabbia?

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Stefano Pioli contro la Fiorentina deve tenere conto di diverse defezioni, soprattutto in difesa.

Simon Kjaer, infatti, per una lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra, starà fuori una decina di giorni, mentre Mateo Musacchio nell’allenamento di ieri ha svolto un lavoro differenziato per i noti problemi al polpaccio. Basteranno due giorni per recuperare per la sfida contro la Fiorentina? A questo punto potrebbe partire dal primo minuto Matteo Gabbia, che ha ben figurato all’esordio in Serie A contro il Torino. Intanto Massimiliano Allegri pensa a un ritorno al Milan, continua a leggere >>>

