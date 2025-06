Verso Euro 2032: la FIGC accelera sulla ristrutturazione degli stadi

Manca sempre meno alla scelta delle cinque città che ospiteranno Euro 2032, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) sta intensificando i lavori per preparare l'Italia a questo ambizioso appuntamento calcistico. Con l'attesa per la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro dello Sport Andrea Abodi, la FIGC è entrata nella fase operativa cruciale: affiancare le città candidate nel processo di presentazione dei progetti per modernizzare o costruire nuovi stadi.