In Italia potrebbe essere introdotto il VAR a chiamata: la FIGC si è mossa in via ufficiale. Ecco le ultime notizie a riguardo

Fabio Barera Redattore 12 marzo - 20:30

Negli ultimi tempi si parla spesso della possibilità di introdurre il VAR a chiamata e la FIGC si starebbe muovendo in questo senso. La Federazione avrebbe infatti scritto alla FIFA in merito al cosiddetto FVS (Football Video Support), che può essere richiesto dall'arbitro e, non più di 2 volte a match, anche dalle squadre. A riguardo ha parlato il presidente Gabriele Gravina.