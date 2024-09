Caso Ultras Milan e Inter: “Contatti con Skriniar, Inzaghi e Calabria”

L'incontro tra Luca Lucci, capo ultras milanista, e Davide Calabria, capitano del Milan è stata oggetto di particolare attenzione. Secondo le carte dell’inchiesta, i due si sarebbero incontrati in un bar di Cologno Monzese l'8 febbraio 2023. Non è stato rivelato il contenuto dell'incontro, ma intercettazioni telefoniche indicano che Giancarlo Capelli, storico capo ultrà rossonero, avrebbe informato Lucci: "in modo criptico" dell’arrivo di Calabria.