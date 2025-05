ULTIM’ORA, ANNUNCIO: “DIALOGO AVANZATO COL MAN CITY PER REIJNDERS”. SVENDUTO! | MERCATO MILAN

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, da qualche giorno è seriamente finito nel mirino del Manchester City, che deve necessariamente trovare un degno sostituto di Kevin De Bruyne. Il nostro Stefano Bressi, nel video che potete trovare qui sotto, ne parla in modo approfondito, toccando tanti punti interessanti della vicenda. Non dimenticate di lasciare un like ed attivare la campanella per non perdervi nulla dei nostri contenuti. E potete seguirci anche su tutti i nostri profili social.