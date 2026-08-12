Dopo giorni di chiacchiere, è arrivata l'ufficialità: le strade tra il Milan Futuro e Gabriele Minotti si separano. Ecco il comunicato
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Prosegue la fase di sfoltimento della rosa del Milan Futuro, che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D sotto la guida del nuovo allenatore Sergio Navarro. Nella giornata di oggi è arrivato un passo formale sul fronte uscite: il club rossonero ha infatti comunicato ufficialmente l'addio a Gabriele Minotti.
Milan Futuro: addio a MinottiLe strade del centrale difensivo classe 2003 e della formazione under23 rossonera si dividono con effetto immediato a seguito di un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. A confermare la decisione è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali social:
"AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto del calciatore Gabriele Minotti. Il Club ringrazia Gabriele per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni per la sua carriera."
Con questo addio, la dirigenza rossonera prosegue nell'opera di rimodellamento dell'organico da mettere a disposizione al nuovo allenatore rossonero. Per Minotti, cresciuto nel vivaio e protagonista nelle ultime stagioni di un percorso di crescita molto importante, si aprono ora delle nuove opportunità.
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