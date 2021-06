Uefa, ufficiale: dalla stagione 2021/22 abolita la regola dei gol in trasferta

A partire dalla stagione 2021-2022, non varrà più la regola dei gol in trasferta: questa è la decisione ufficiale presa dalla Uefa

A partire dalla prossima stagione 2021-2022 non varrà più la regola dei gol in trasferta. La Uefa ha approvato tale abolizione comunicandola attraverso una nota. Dunque se due squadre termineranno i match di andata e ritorno, non passerà il turno chi ha segnato più gol fuori casa. In quel caso il match continuerà ai tempi supplementari e, se persiste la parità, si arriverà fino ai calci di rigore. Intanto due grandi club europei hanno messo gli occhi su Rafael Leao.