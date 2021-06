Mercato Milan – SportMediaset: “Marsiglia e Borussia Dortmund su Leao”

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri: su di lui ci sono Marsiglia e Borussia Dortmund

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan. Ritenuto non un intoccabile del gruppo di Stefano Pioli, il 'Diavolo' è aperto ad una sua cessione ma non ha assolutamente intenzione di generare una minusvalenza. Non mancano le squadre interessate all'attaccante portoghese, autore di 7 gol in 40 presenze quest'anno con la maglia rossonera. Stando a quanto riportato da 'SportMediaset', sul classe '99 ci sarebbero gli occhi del Borussia Dortmund e del Marsiglia. La dirigenza di via Aldo Rossi, però, si siederebbe a tavolino partendo da una cifra che si aggiri sui 30 milioni di euro. Il futuro di Leao, dunque, potrebbe essere lontano da Milanello. Intanto l'agente di Bakayoko ha parlato di un possibile ritorno al Milan.