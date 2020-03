UEFA, colloqui sul Coronavirus: Champions League e EURO 2020 a rischio

NEWS DALL’ESTERO – L’emergenza Coronavirus oltre i confini italiani. In Italia si continua a parlare della “debolezza” mostrata dalla Lega Serie A, che su pressioni della Juventus su tutte, ha deciso di rinviare la sfida con l’Inter e altre quattro partite della 26.a giornata. In Europa invece l’UEFA ha programmato colloqui di emergenza questa settimana a causa dei timori che l’epidemia di Coronavirus. C’è il rischio rinvii o addirittura cancellazioni nella Champions League di questa stagione o addirittura di EURO 2020.

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin arriva oggi in Olanda – riportano i colleghi del tabloid inglese The Sun – prima del congresso di martedì. Le varie federazioni insistono sul fatto che non ci sono piani per rimandare le ultime fasi di Champions League e/o Europa League di questa stagione. Mentre gli Europei estivi, che si giocheranno in 12 paesi del vecchio continente, restaneranno nei tempi previsti.

Ma il rischio Coronavirus è reale, e Ceferin terrà colloqui con i membri delle federazioni nelle prossime 48 ore, poiché sorgono dubbi sugli spareggi finali di Euro 2020 di questo mese – che coinvolgono Irlanda del Nord, Scozia e Repubblica d’Irlanda – e le amichevoli internazionali previste.

In Francia, il ministro della sanità Olivier Veran ha vietato le riunioni di oltre 5.000 persone “in uno spazio ristretto”. Il che mette a rischio PSG-Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di Champions, che è programmato per l’11 marzo.

Ma il calcio non è l’unico sport – ovviamente – a rischio rinvio per il coronavirus. In dubbio, sempre in Francia, anche il “Sei Nazioni” di Rugby. Problemi anche sulla Formula 1, che inizierà il prossimo 15 marzo in Australia. E in tal senso arrivano grandi pressioni anche alla Ferrari, i cui meccanici e ignegneri lavorano e vivono soprattutto in Italia. Intanto in vista di Juventus-Milan di Coppa Italia, arriva la clamorosa provocazione: continua a leggere >>>

