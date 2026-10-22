Ad arbitrare il match tra Udinese e Milan sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genoa. L'AIA (associazione italiana arbitri) ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sfida, in programma domenica sera alle ore 20:45 presso il Bluenergy Stadium.

Milan, I precedenti con Marcenaro

Per l'arbitro ligure si tratta di un nuovissimo incrocio con entrambe le squadre, che hanno però moltissimi precedenti differenti. Sono ben 7 le partite dirette da Marcenaro con Udinese e Milan: 3 per i rossoneri e ben 4 per i bianconeri.

Il bilancio con il diavolo è composto da una sola vittoria e due pareggio. L'unico successo risale, per l'appunto, alla scorsa stagione, quando la squadra di Max Allegri vinse contro il Bologna per 1-0. Gli altri due match, invece, si sono conclusi sullo 0-0 (contro l'Empoli) e sul 2-2 contro la Lazio.

La squadra rossonera inoltre vorrà conquistare 3 punti importantissimi, sia per collezionare una nuova vittoria con Marcenaro alla guida, ma anche e soprattutto per dare continuità a quanto fatto fino ad ora.

Per quanto riguarda i bianconeri, invece, l'ultimo incrocio risale al 23 febbraio corso, quando furono battuti proprio dal Bologna.