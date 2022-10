U16, Milan batte Brescia 6-1: in rete anche il baby bomber Camarda

Il Milan Under 16 ha vinto contro i pari età del Brescia per 6-1: in rete anche il baby bomber rossonero Francesco Camarda

Seconda giornata di campionato e seconda vittoria consecutiva per il Milan Under 16. Dopo aver vinto nella gara d'esordio contro il Verona, il Diavolo batte in casa i pari età del Brescia con un netto 6-1. Una partita senza storia, con Cappelletti e Liberali autori di una doppietta testa. In rete anche il baby bomber Francesco Camarda e Batistini.