MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le condizioni di Saelemaekers e Origi

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere nel day after della vittoria di Empoli. Ci sono novità in merito alle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers e Divock Origi, mentre la Primavera di Abate ottiene un'altra vittoria in campionato. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.