La provocazione di Riccardo Trevisani sull'evoluzione di Davide Bartesaghi: futuro alla Gareth Bale? L'analisi dopo la prova contro l'Udinese
Bartesaghi: "Chi mi ha impressionato di più? Gila. Amorim grande allenatore, sul ruolo ..." | PM Video
Intervenuto nell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Riccardo Trevisani è tornato a parlare del Milan dopo la vittoria di Udine. L'attenzione del giornalista si è focalizzata sulla prestazione di Davide Bartesaghi, uno dei più sorprendenti tra i rossoneri nel 2-0 del 'Bluenergy Stadium'. A scatenare le polemiche, è stato un paragone tra il classe 2005 e Gareth Bale lanciato dal telecronista.
Trevisani: "E se Bartesaghi facesse una carriera alla Bale?"Questo il ragionamento di Trevisani per giustificare il confronto tra Bartesaghi e Bale:
"Qualcuno si domanda sul perché non si sia visto prima Bartesaghi. E se facesse la carriera alla Gareth Bale? Badate bene, non dico che Bartesaghi valga Bale, parlo esclusivamente di un'evoluzione di ruolo: uno che parte basso da terzino, si sposta gradualmente come esterno alto e magari finisce per incidere da attaccante aggiunto. Se qualcuno riprenderà questa frase sui social, pazienza, ma il senso logico è chiarissimo".
Regge il paragone con Gareth Bale?Trevisani ha reso l'idea, ma il paragone con Gareth Bale resta decisamente forzato. Il campione gallese arriva al Tottenham nel 2007 e gioca inizialmente come terzino sinistro, prima dell'arrivo di Harry Redknapp nel 2010, che lo rende un esterno a tutta fascia e sprigiona tutto il suo potenziale. Fino a quel momento i numeri e il blasone dell'ex Real Madrid non erano quelli che conosciamo ora, ma a Bartesaghi mancano ancora circa 220 gol, 130 assist e 5 Champions League per poter dire di aver fatto "una carriera alla Bale".
La prova di Bartesaghi a Udine che suscita il paragoneContro l'Udinese, per la prima volta abbiamo visto Bartesaghi in versione ultra-offensiva. Il laterale classe 2005, forte della copertura di Diawara alle sue spalle, si è spinto parecchie volte in avanti, giocando una delle sue migliori partite con la maglia del Milan. Vediamo qualche dato interessante della sua prestazione al 'Bluenergy Stadium' (statistiche 'Sofascore'):
- Gol attesi: (xG): 1,23
- Tiri: 3
- Grandi occasioni create: 2
- Cross: 8
- Dribbling riusciti/tentati: 2/4
- Duelli vinti/ingaggiati: 8/14
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