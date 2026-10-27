Intervenuto nell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Riccardo Trevisani è tornato a parlare del Milan dopo la vittoria di Udine. L'attenzione del giornalista si è focalizzata sulla prestazione di Davide Bartesaghi, uno dei più sorprendenti tra i rossoneri nel 2-0 del 'Bluenergy Stadium'. A scatenare le polemiche, è stato un paragone tra il classe 2005 e Gareth Bale lanciato dal telecronista.

Trevisani: "E se Bartesaghi facesse una carriera alla Bale?"

"Qualcuno si domanda sul perché non si sia visto prima Bartesaghi. E se facesse la carriera alla Gareth Bale? Badate bene, non dico che Bartesaghi valga Bale, parlo esclusivamente di un'evoluzione di ruolo: uno che parte basso da terzino, si sposta gradualmente come esterno alto e magari finisce per incidere da attaccante aggiunto. Se qualcuno riprenderà questa frase sui social, pazienza, ma il senso logico è chiarissimo".

Regge il paragone con Gareth Bale?

La prova di Bartesaghi a Udine che suscita il paragone

Gol attesi: (xG): 1,23

(xG): 1,23 Tiri: 3

3 Grandi occasioni create: 2

2 Cross: 8

8 Dribbling riusciti/tentati: 2/4

2/4 Duelli vinti/ingaggiati: 8/14

Questo il ragionamento diper giustificare il confronto traha reso l'idea, ma il paragone conresta decisamente forzato. Il campione gallese arriva al Tottenham nel 2007 e gioca inizialmente comeprima dell'arrivo di Harry Redknapp nel 2010, che lo rende une sprigiona tutto il suo potenziale. Fino a quel momento i numeri e il blasone dell'ex Real Madrid non erano quelli che conosciamo ora, ma amancano ancora circaper poter dire di aver fatto "una carriera alla Bale".Contro l'Udinese, per la prima volta abbiamo vistoin. Il laterale classe 2005, forte della copertura di Diawara alle sue spalle, si è spinto parecchie volte in avanti, giocandoVediamo qualche dato interessante della sua prestazione al 'Bluenergy Stadium' (statistiche 'Sofascore'):