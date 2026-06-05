La crema di pesce e il giudizio finale sulle pietanze slovacche

Superato lo scetticismo iniziale, Totti ha subito promosso il riso esclamando: "Questo è bono". Subito dopo è passato all'assaggio di una crema di pesce, chiedendo con stupore: "Cos'è? Un pesce con maionese? Mamma mia". Dopo la prima forchettata la reazione di disgusto è stata immediata: "No, questo proprio non mi piace". Kucka ha però difeso la specialità della sua terra: "E invece è buono, si mangia anche spalmato, sul pane, a scuola". "Ah, come un formaggio spalmabile, ho capito", ha replicato il romano. Totti si è poi consolato con il dolce tipico: "Vabbè, questo lo assaggio. Come un wafer! Si è buono", chiudendo l'esperienza con una battuta: "Il pranzo è servito!".