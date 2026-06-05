PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Kucka a tavola con Totti: “Devi solo assaggiare e dirmi se ti piacciono” | Video

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Kucka a tavola con Totti: “Devi solo assaggiare e dirmi se ti piacciono” | Video

Kucka e Totti
Simpatico siparietto social a Bratislava: l'ex centrocampista del Milan Juraj Kucka e l'ex capitano della Roma Francesco Totti alle prese con i piatti slovacchi
Redazione PM

Francesco Totti è a Bratislava per il Campionato Europeo di Futsal, dove parteciperà a un'esibizione amichevole prima della finale del torneo. L'evento vedrà contrapposti il Team Totti e il Team Bergi, composti da quindici calciatori e alcuni influencer. Intervistato da ‘malyfutbal.sk’, l'ex capitano della Roma ha spiegato: "Sarà una partita incentrata sul divertimento, per noi e per il pubblico, ma mi preparerò al meglio perché voglio sempre dare il massimo. Il calcio a 5 è più veloce e intenso, quindi devo essere davvero preparato al meglio".

Il siparietto social tra Kucka e Totti a Bratislava

—  

A scandire l'attesa del match è stato un video ironico condiviso sul profilo Instagram di ‘malyfutbal’. L'ex giocatore del Milan, Juraj Kucka, ha fatto gli onori di casa proponendo a Totti alcune specialità della cucina slovacca: "Devi solo assaggiarli e dirmi se ti piacciono". Davanti alle pietanze, l'ex numero dieci giallorosso ha risposto: "Quel dolce ha una bella faccia, ma è quel riso là che mi preoccupa", scatenando le risate dei presenti.

LEGGI ANCHE

La crema di pesce e il giudizio finale sulle pietanze slovacche

—  

Superato lo scetticismo iniziale, Totti ha subito promosso il riso esclamando: "Questo è bono". Subito dopo è passato all'assaggio di una crema di pesce, chiedendo con stupore: "Cos'è? Un pesce con maionese? Mamma mia". Dopo la prima forchettata la reazione di disgusto è stata immediata: "No, questo proprio non mi piace". Kucka ha però difeso la specialità della sua terra: "E invece è buono, si mangia anche spalmato, sul pane, a scuola". "Ah, come un formaggio spalmabile, ho capito", ha replicato il romano. Totti si è poi consolato con il dolce tipico: "Vabbè, questo lo assaggio. Come un wafer! Si è buono", chiudendo l'esperienza con una battuta: "Il pranzo è servito!".

Leggi anche
Milan, numeri simili ma valutazioni diverse: il paragone Athekame-Palestra
Milan, Glasner o Pochettino? Prova ad inserirsi Arbeloa. Leao senza filtri. Ferrari per il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA