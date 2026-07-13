Le ultime novità di calciomercato , ma non solo: dalle uscite in casa Milan fino al futuro della Nazionale Italiana, con la caccia al CT ormai aperta...
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Giornata ricca di novità in Casal Milan. Il mercato in uscita entra nel vivo, con Bondo ed Estupinan finiti sotto ai riflettori di diversi club europei. Intanto Ruben Amorim valuta attentamente La Rosa a disposizione e punta al rilancio di Samuel Chukwueze, tornato al Milan al prestito al Fulham. Spazio anche alla Nazionale italiana, co il nuovo corso targato Malagò-Maldini-Leonardo che dovrà presto scegliere il nuovo commissario tecnico: tutte le opzioni sul tavolo. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.
Calciomercato Milan, Bondo in Germania?Il Milan lavora in uscita. Warren Bondo è finito nel mirino dello Stoccarda, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo, ma non è l'unica squadra sul calciatore. Interessata al centrocampista francese c'è anche l'Udinese.
I rossoneri però, non intenderlo cedro a basso prezzo, e valutano il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. I prossimi giorni potranno essere decisivi per capire se uno dei due club presenterà un'offerta ufficiale ritenuta congrua.
Milan, via anche EstupinanL'Aston Villa punta Pervis Estupinan come possibile sostituto di Lucas Digne, molto vicino al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito dal 'The Athletic' e Matteo Moretto, il club inglese è in trattativa con il Milan per il terzino ecuadoriano, reduce da una stagione deludente solamente: 19 presenze in Serie A, con un1goal e 1 assist prima di perdere il posto a favore di Davide Bartesaghi.
acquistato dal Milan per circa 20 milioni di euro un solo anno fa, l'ecuadoriano potrebbe salutare i rossoneri, con il tecnico Rúben Amorim che starebbe valutando anche rinforzi sulla fascia destra.
Il futuro di ChukwuezeSamuel Chukwueze è tornato al Milan dopo il prestito al Fulham e sarà valutato attentamente dal nuovo tecnico Rúben Amorim durante il ritiro estivo. In Premier League, il nigeriano ha collezionato 23 presenze, con 3 goal e 4 assist giocando prevalentemente sulla fascia sinistra.
Nonostante le voci di mercato, Amorim ha confermato che il nigeriano resterà a Milanello, sottolineando l'importanza dei giocatori capaci di saltare l'uomo. Nel suo 3-4-2-1 il calciatore potrebbe agire sia come trequartista sia come esterno a tutta a fascia, ruolo già affidato in passato a Diallo dallo stesso tecnico portoghese.
Maldini, parte la caccia al CTCon Giovanni Malagò alla guida della FIGC e l'arrivo dell'ex Milan Paolo Maldini come presidente del club Italia e come direttore tecnico, affiancato da Leonardo, prende il via il nuovo corso della nazionale azzurra. La priorità, ovviamente, è la scelta del nuovo commissario tecnico: tra i candidati spiccano in modo particolare Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola. Sullo sfondo restano comunque le ipotesi legate a Pioli, Pirlo e Thiago Motta. Da menzionare anche la pista Didier Deschamps.
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