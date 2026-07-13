Giornata ricca di novità in Casal Milan. Il mercato in uscita entra nel vivo, con Bondo ed Estupinan finiti sotto ai riflettori di diversi club europei. Intanto Ruben Amorim valuta attentamente La Rosa a disposizione e punta al rilancio di Samuel Chukwueze, tornato al Milan al prestito al Fulham. Spazio anche alla Nazionale italiana, co il nuovo corso targato Malagò-Maldini-Leonardo che dovrà presto scegliere il nuovo commissario tecnico: tutte le opzioni sul tavolo. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, Bondo in Germania?

Illavora in uscita.è finito nel mirino delloche ha effettuato un primo sondaggio esplorativo, ma non è l'unica squadra sul calciatore. Interessata al centrocampista francese c'è anche

I rossoneri però, non intenderlo cedro a basso prezzo, e valutano il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. I prossimi giorni potranno essere decisivi per capire se uno dei due club presenterà un'offerta ufficiale ritenuta congrua.

Milan, via anche Estupinan

puntacome possibile sostituto dimolto vicino alSecondo quanto riferito dalil club inglese è in trattativa con ilper il terzino ecuadoriano, reduce da una stagione deludente solamente: 19 presenze in Serie A, con un1goal e 1 assist prima di perdere il posto a favore di

acquistato dal Milan per circa 20 milioni di euro un solo anno fa, l'ecuadoriano potrebbe salutare i rossoneri, con il tecnico Rúben Amorim che starebbe valutando anche rinforzi sulla fascia destra.

Il futuro di Chukwueze

è tornato aldopo il prestito ale sarà valutato attentamente dal nuovo tecnicodurante il ritiro estivo. Inil nigeriano ha collezionato 23 presenze, con 3 goal e 4 assist giocando prevalentemente sulla fascia sinistra.

Nonostante le voci di mercato, Amorim ha confermato che il nigeriano resterà a Milanello, sottolineando l'importanza dei giocatori capaci di saltare l'uomo. Nel suo 3-4-2-1 il calciatore potrebbe agire sia come trequartista sia come esterno a tutta a fascia, ruolo già affidato in passato a Diallo dallo stesso tecnico portoghese.

Maldini, parte la caccia al CT

Conalla guida dellae l'arrivo dell'excome presidente del club Italia e come direttore tecnico, affiancato daprende il via il nuovo corso della nazionale azzurra. La priorità, ovviamente, è la scelta del nuovo commissario tecnico: tra i candidati spiccano in modo particolareSullo sfondo restano comunque le ipotesi legate aDa menzionare anche la pista