TOP 11 Under-21 Europa: Donnarumma presente! (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In questo periodo di stop al calcio giocato, almeno per quanto riguarda il Milan che non partecipa (purtroppo) a Champions ed Europa League, si pensa al calciomercato e alle statistiche della stagione appena trascorsa. In questo caso i colleghi di Who Scored prendono in considerazione i dati statisici dei top 5 campionati europei.

Ecco la TOP 11 dei migliori under-21 d’Europa. Tanti baby fenomeni, molti dei quali già affermati nonostante la giovanissima età. Viene da pensare a Kylian Mbappé, già trascinatore della sua Francia nel 2018 campione del mondo. Oppure a Davies e lo stesso Sancho. Tra questi anche, e inevitabilmente aggiungiamo noi, Gianluigi Donnarumma. Non è stato eletto miglior portiere della Serie A, ma si prende una bella rivincita con questa speciale formazione.

