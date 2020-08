Nuovi acquisti – Migliore TOP 11 d’Europa: presenti due rossoneri (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In questo periodo di stop al calcio giocato, almeno per quanto riguarda il Milan che non partecipa (purtroppo) a Champions ed Europa League, si pensa al calciomercato e alle statistiche della stagione appena trascorsa. In questo caso i colleghi di Who Scored prendono in considerazione i dati statisici dei top 5 campionati europei.

Ecco la TOP 11 dei migliori acquisti per la stagione 2019/2020. I giocatori che hanno reso meglio, statisticamente parlando, nel corso di questa stagione. Non c’erano dubbi che fosse presente Zlatan Ibrahimovic, straordinario impatto nel Milan nonostante sia arrivato soltanto nel gennaio di quest’anno. Presente, inevitabilmente aggiungiamo noi, anche Theo Hernandez, devastante in rossonero.

