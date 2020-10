Theo Hernandez: “Maldini è stato fondamentale. Quando mi ha chiamato..”

Theo Hernandez su Paolo Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lunga intervista rilasciata da Theo Hernandez alla Gazzetta dello Sport: queste le sue dichiarazioni su Paolo Maldini.

“Devo continuare a lavorare. Lo devo a Maldini che mi ha voluto, ai miei compagni che mi aiutano e al mio allenatore che mi sta facendo crescere. Da ragazzino ho fatto qualche stupidaggine, ma in realtà mi considero tranquillo e allegro. Maldini per me è stato fondamentale, quando mi ha chiamato non ho avuto dubbi. Il Milan è il Milan. E poi c’era lui, un campione assoluto. I suoi consigli sono preziosissimi”.

BILANCIO MILAN – MONTE INGAGGI IN CALO>>>