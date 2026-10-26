Adirano Galliani valuta la candidatura alla presidenza della Figc mentre Giovanni Malagò cerca il rilancio: il quadro delle elezioni del prossimo 14 dicembre
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Adriano Galliani non è più soltanto un'ipotesi informale nei corridoi della Lega Serie A, ma un vero candidato alle elezioni della Figc. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, la spinta verso l'ex amministratore delegato del Milan nasce dal crescente malcontento di diverse big nei confronti di Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio.
Elezioni Figc, Galliani insidia MalagòRispetto al voto di quattro mesi fa, quando Malagò ottenne la presidenza col 68,58% delle preferenze e l'appoggio di 19 club su 20 in Serie A (con la sola eccezione della Lazio), il quadro è cambiato. Una quota consistente delle società, spinta dai principali club tra cui l'Inter di Beppe Marotta, sta valutando di sostenere Galliani. L'ex dirigente rossonero, già presidente di Lega dal 2002 al 2006, ha dato una disponibilità di massima a patto di raccogliere un consenso trasversale e non divisivo.
Il tesseramento di GallianiA conferma dell'avanzamento dei lavori, è in fase di perfezionamento il tesseramento di Galliani come dirigente accompagnatore di una società dilettantistica lombarda. Questo passaggio burocratico ricalca la procedura seguita dallo stesso Malagò col Circolo Canottieri Aniene ed è il requisito necessario per formalizzare la candidatura entro il termine del 4 novembre, in vista del voto fissato per il 14 dicembre.
Le posizioni di Abete e della Lega ProGalliani potrebbe contare anche sul supporto di Giancarlo Abete, presidente della Figc dal 2007 al 2014 e avversario di Malagò nell’urna del 14 maggio. La Lega Nazionale Dilettanti è favorevole, mentre la Lega Pro guidata da Matteo Marani non ha ancora preso una posizione ufficiale.
Malagò: "Non ne so niente"Intervistato da ‘Repubblica’, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha commentato l'avanzamento della possibile candidatura di Galliani e la tenuta della propria maggioranza:
"L'opposizione lavora su Galliani? Non lo so. Però l'auspicio è che la mia candidatura continui a compattare, come è stato a giugno, un mondo che per anni ha vissuto di divisioni, anche molto forti. Sarebbe bello ripartire da quel numero. Sto chiamando tutti i presidenti uno per uno, ne ho sentiti già tredici e tutti mi garantiscono il loro sostegno".
Le scadenze elettoraliL'iter verso l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio prevede scadenze strette:
- 4 novembre 2026: termine ultimo per il deposito ufficiale delle candidature e delle relative tessere dirigenziali.
- 14 dicembre 2026: data della votazione in assemblea federale per la presidenza FIGC.
La Serie A intende verificare nelle prossime ore la fattibilità di una soluzione unitaria, con il confronto aperto tra la prosecuzione del mandato di Giovanni Malagò e l'avanzamento della candidatura di Adriano Galliani.
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