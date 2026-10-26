Adriano Galliani non è più soltanto un'ipotesi informale nei corridoi della Lega Serie A, ma un vero candidato alle elezioni della Figc. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, la spinta verso l'ex amministratore delegato del Milan nasce dal crescente malcontento di diverse big nei confronti di Giovanni Malagò, attuale commissario straordinario della Federcalcio.

Elezioni Figc, Galliani insidia Malagò

Il tesseramento di Galliani

Le posizioni di Abete e della Lega Pro

Malagò: "Non ne so niente"

"L'opposizione lavora su Galliani? Non lo so. Però l'auspicio è che la mia candidatura continui a compattare, come è stato a giugno, un mondo che per anni ha vissuto di divisioni, anche molto forti. Sarebbe bello ripartire da quel numero. Sto chiamando tutti i presidenti uno per uno, ne ho sentiti già tredici e tutti mi garantiscono il loro sostegno".

Le scadenze elettorali

4 novembre 2026: termine ultimo per il deposito ufficiale delle candidature e delle relative tessere dirigenziali.

termine ultimo per il deposito ufficiale delle candidature e delle relative tessere dirigenziali. 14 dicembre 2026: data della votazione in assemblea federale per la presidenza FIGC.

Rispetto al voto di quattro mesi fa, quandoottenne la presidenza col(con la sola eccezione della Lazio), il quadro è cambiato. Una quota consistente delle società, spinta dai principali club tra cuista valutando di sostenere. L'ex dirigente rossonero, già presidente di Lega dal 2002 al 2006, ha dato una disponibilità di massima a patto di raccogliere un consenso trasversale e non divisivo.A conferma dell'avanzamento dei lavori, è in fase di perfezionamento il. Questo passaggio burocratico ricalca la procedura seguita dallo stessoed è il requisito necessario per formalizzare la candidatura entro il termine del 4 novembre, in vista del voto fissato per il 14 dicembre.potrebbe contare anche sul supporto di, presidente della Figc dal 2007 al 2014 e avversario di Malagò nell’urna del 14 maggio.è favorevole, mentre laguidata da Matteo Marani non ha ancora preso una posizione ufficiale.Intervistato da ‘Repubblica’, il commissario straordinarioha commentato l'avanzamento della possibile candidatura die la tenuta della propria maggioranza:L'iter verso l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio prevede

La Serie A intende verificare nelle prossime ore la fattibilità di una soluzione unitaria, con il confronto aperto tra la prosecuzione del mandato di Giovanni Malagò e l'avanzamento della candidatura di Adriano Galliani.