Ternana-Milan Futuro: la classifica, dove vederla e non solo. La preview

Così Mister Bonera alla vigilia: "Arriviamo alla partita contro la Ternana con la giusta mentalità. Sarà, però, una gara difficile e lo sappiamo. Loro hanno valori tecnici importanti, è una squadra costruita per vincere il girone e salire di categoria, molti dei loro calciatori hanno alle spalle esperienza anche in Serie B. Noi abbiamo archiviato la partita con la Torres e il passaggio del turno in Coppa Italia, a questa competizione penseremo tra una ventina di giorni quando prepareremo la gara contro il Caldiero Terme. Per necessità, a Sassari, abbiamo dovuto giocare in maniera diversa rispetto al solito a causa della defezione di alcuni giocatori. In questi giorni abbiamo recuperato qualcuno e questo ci permetterà di proseguire nel percorso intrapreso fino a oggi. Lo scorso mercoledì abbiamo giocato una buona gara, ma possiamo fare meglio, ne abbiamo sia le qualità che le capacità. La Ternana cercherà di metterci in difficoltà dal primo minuto, noi proveremo a fare il nostro gioco senza timore".

QUI TERNANA — Reduci dall'amara retrocessione dello scorso anno, gli umbri hanno impiegato un paio di partite per prendere le misure alla nuova categoria, subendo anzitempo l'eliminazione in Coppa Italia al primo turno e perdendo all'esordio in casa col Pescara. Queste sono state, però, le uniche due sconfitte stagionali di una squadra che viaggia col vento in poppa, arrivando alle porte di dicembre forte di 15 risultati utili consecutivi, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate. In casa, soprattutto, il ruolino di marcia è di quelli importanti: tolto il sopracitato ko col Pescara sono arrivati due pareggi (Campobasso e Rimini) e cinque vittorie, tutte con almeno due gol di scarto. Agli ordini di Ignazio Abate, grande ex di giornata e alla prima da avversario rossonero, una rosa fortemente rinnovata rispetto al 2023/24 dove spicca ad esempio il nome dell'ex Catania Emanuele Cicerelli, capocannoniere di squadra - e del girone - finora con 10 gol nelle prime 16 giornate. Assenti i lungodegenti Damiani e Viviani, da segnalare le diffide di Capuano e Corradini.

"Il Milan Futuro è una squadra molto tecnica che ha giocatori importanti, anche se giovani", ha detto alla vigilia il difensore Giuseppe Loiacono. "È una squadra che corre molto, non dobbiamo sottovalutarli. Incontreremo una squadra spensierata, con individualità di livello. Dovremo essere bravi a fare la partita".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com.

QUI SERIE C

Sarà il padovano Roberto Lovison a dirigere la sfida del Liberati. Il 34enne fischietto veneto ha già arbitrato la Ternana in questa stagione nella vittoria per 2-0 sul campo della Vis Pesaro a settembre, mentre non ci sono precedenti con il Milan Futuro: in un paio di occasioni, l'ultima nel 2022/23 contro il Cagliari, ha arbitrato la Primavera rossonera. Ad assistere Lovison i guardalinee Parisi (Bari) e Minafra (Roma 2) oltre al quarto ufficiale Gianquinto (Parma).

La 17ª giornata (girone B) si è aperta ieri, venerdì 29, con l'anticipo Pineto-Pianese 1-0. Tre appuntamenti sabato 30: Vis Pesaro-Lucchese alle 15.00, Gubbio-Pescara e Legnago-Carpi alle 17.30. Quattro le partite di domenica 1, quando oltre a Ternana-Milan Futuro sarà il turno di Sestri Levante-Perugia e Torres-Ascoli alle 15.00 e di Campobasso-Rimini alle 17.30. Due i posticipi di lunedì 2: Arezzo-Virtus Entella e Pontedera-SPAL, entrambe alle 20.30.

Ecco la classifica: Pescara 36; Ternana (-2) e Virtus Entella 33; Torres 29; Vis Pesaro 26; Arezzo 25; Pianese^ 24; Campobasso* e Pineto^ 23; Rimini e Gubbio 21; Carpi e Perugia 18; Lucchese e SPAL (-3) 17; Ascoli 15; Pontedera 13; Milan Futuro* e Sestri Levante 12; Legnago Salus 9. (* = una partita in meno; ^ = una partita in più). LEGGI ANCHE: Milan-Empoli, il LIVE testuale della partita dei rossoneri a 'San Siro' >>>