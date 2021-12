Tensione in casa PSG: tanti malumori e il rapporto Donnarumma-Navas…

Secondo le ultime voci provenienti dalla Francia, in casa PSG non si respira un'aria serena. E il rapporto tra Donnarumma e Navas non è dei migliori

Enrico Ianuario

Nonostante il primato in Ligue 1 e la qualificazione agli ottavi di Champions League, non c'è un clima sereno in casa PSG. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe', Mauricio Pochettino è alle prese con diversi problemi all'interno dello spogliatoio del club parigino. Tanti i malumori e le tensioni create nella capitale francese, con la squadra che sarebbe divisa in due gruppi. Da una parte Kylian Mbappé, dall'altra Neymar e Messi. E il battibecco verificatosi in partita tra il francese e il brasiliano è la chiara dimostrazione che qualcosa non va.

Così come non va nel migliore dei modi il rapporto tra Donnarumma e Navas. I due portieri sono spesso costretti ad alternarsi, ma è di pochi giorni fa una provocazione lanciata dal costaricano nei confronti dell'ex Milan. In occasione della partita contro il Nizza, l'ex Real Madrid parlava con il collega Bulka. Entrambi hanno i guanti con lo stesso sponsor tecnico e lo stesso Navas avrebbe detto al portiere dei rossoneri, guardando negli occhi Gigio, 'questi guanti li hanno solo i portieri migliori'. A ciò si aggiungono i diversi malumori di alcuni giocatori causati dal trattamento speciale riservato a Mauro Icardi, al quale vennero concessi diversi giorni di riposo vista la situazione con la moglie Wanda Nara.

Un trattamento diverso riversato- secondo L'Equipe- anche per Neymar, Messi e altri sudamericani. Il brasiliano non sarebbe stato punito per un ritardo in allenamento, mentre Messi e Paredes hanno saltato la seduta del giorno seguente dell'assegnazione del Pallone d'Oro. Il motivo? Ufficialmente una gastroenterite, ma potrebbe essere anche qualcos'altro. Il PSG è una bomba che sta per esplodere?