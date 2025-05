Tare subito al lavoro: primo summit a Casa Milan con Ghisolfi e Riso

In attesa del vero e proprio comunicato ufficiale, Igli Tare , nuovo ds rossonero, si è subito messo al lavoro. A Casa Milan, dove si trova il dirigente albanese in questo momento, si è tenuto un incontro con il DS della Roma, Ghisolfi e Beppe riso, agente molto vicino ai colori rossoneri.

Mercato Milan: incontro fra Tare e Ghisolfi-Riso: sul piatto Saelemaekers?

Riso cura gli interessi di diversi calciatori, tra cui Baldanzi e Gianluca Mancini. Ma non solo: tra gli argomenti del summit si è parlato anche del futuro di Alexis Saelemaekers, ex rossonero reduce da una stagione in prestito alla Roma. Il belga resta un profilo monitorato con molta attenzione, sia in ottica permanenza che come possibile pedina di scambio per nuove operazioni.