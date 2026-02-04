Stramaccioni: 'Il lavoro di Allegri su Bartesaghi e Athekame è straordinario'

Pianeta Milan
Stramaccioni, nel post partita di Bologna-Milan, ha parlato del lavoro che Massimiliano Allegri sta facendo su Bartesaghi e Athekame. Ecco le sue dichiarazioni
Lunedì sera lo stadio 'Dall'Ara' ha ospitato Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata di Serie A. I rossoneri si sono imposti con un netto 3-0, firmato dai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, al termine di una prova solida, intensa e di grande qualità tecnica. La formazione di Massimiliano Allegri ha offerto una delle prestazioni più convincenti della stagione: due reti già nel primo tempo e match definitivamente indirizzato a inizio ripresa. Grazie a questo successo, il Milan resta in scia dell'Inter, conserva il margine su Juventus e Napoli e aumenta il vantaggio sulla Roma.

Stramaccioni su Bartesaghi e Athekame

Nel post partita di Bologna-Milan, è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex allenatore, oggi opinionista televisivo e seconda voce per 'DAZN'. L'ex tecnico dell'Inter ha voluto spendere delle parole per i due (giovanissimi) esterni del Milan che ieri sera ha sbancato il 'Dall'Ara'. Ovviamente, Davide Bartesaghi e Zachary Athekame.

"Il lavoro che sta facendo Allegri con Bartesaghi e Athekame è straordinario, sono due ragazzi giovanissimi, 20 e 21 anni. Lo svizzero è arrivato per fare il vice di Saelemaekers ma sta dimostrando di poter giocare titolare nel Milan il che non è una cosa da poco: ha contribuito al gol del vantaggio ed entrambi sono due giocatori molto importanti per il futuro del Milan".

