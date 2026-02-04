Stramaccioni: 'Il lavoro di Allegri su Bartesaghi e Athekame è straordinario'

"Il lavoro che sta facendo Allegri con Bartesaghi e Athekame è straordinario, sono due ragazzi giovanissimi, 20 e 21 anni. Lo svizzero è arrivato per fare il vice di Saelemaekers ma sta dimostrando di poter giocare titolare nel Milan il che non è una cosa da poco: ha contribuito al gol del vantaggio ed entrambi sono due giocatori molto importanti per il futuro del Milan".