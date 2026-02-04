Bologna-Milan, Rabiot il più forte e le risposte di Nkunku. E Vlahovic ...

All'indomani della grande vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l'umore nel mondo rossonero è alto. Peraltro, il successo del 'Dall'Ara', come racconta il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video sulla nostra pagine YouTube, porta la firma di due protagonisti su tutti. Il primo è quello di Christopher Nkunku, che ieri sera ha dato una forte risposta sulle tante voci che si sono legate al suo nome durante il mercato invernale. L'altra firma è invece quella di Adrien Rabiot, in questo momento il centrocampista più forte della Serie A.