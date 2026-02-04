Bologna-Milan, Rabiot il più forte e le risposte di Nkunku. E Vlahovic ...

All'indomani della grande vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l'umore nel mondo rossonero è alto. Peraltro, il successo del 'Dall'Ara', come racconta il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video sulla nostra pagine YouTube, porta la firma di due protagonisti su tutti. Il primo è quello di Christopher Nkunku, che ieri sera ha dato una forte risposta sulle tante voci che si sono legate al suo nome durante il mercato invernale. L'altra firma è invece quella di Adrien Rabiot, in questo momento il centrocampista più forte della Serie A.
Nel nostro ultimo video su YouTube si parla della forza di Rabiot, delle risposte date da Nkunku e sul possibile arrivo di Vlahovic a giugno
