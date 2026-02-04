Pianeta Milan
Un risultato molto positivo per il Settore giovanile rossonero. L'Under 16 allenata da Marco Parolo, batte il Mantova: il resoconto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un risultato molto positivo per il Settore giovanile rossonero. L'Under16 allenata da Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, batte il Mantova grazie ad un colpo di testa di Marasco su assist di Bacuzzi. I giovani rossoneri, prima del successo contro il Mantova, son caduti nella loro prima sconfitta stagionale contro la Cremonese. il bilancio, però, è comunque positivo: 12 vittorie e 2 pareggi, secondo miglior attacco e difesa. Ecco, di seguito, un resoconto:

( Fonte acmilan.com) -Una bella vittoria sul Mantova, firmata dal colpo di testa di Marasco su cross di Bacuzzi. Gol decisivo al 18' della ripresa e allungo in classifica sull'Inter, fermata in trasferta dall'Udinese. In 15 giornate sono 38 i punti dei giovani rossoneri dell'Under 16, che prima del successo sul Mantova erano incappati nella prima sconfitta stagionale, contro la Cremonese.

Ottima reazione, dunque, e cammino che riparte: nelle prime 14 giornate, esclusa la Cremonese, erano arrivati solo risultati positivi, 12 vittorie e 2 pareggi. 39 gol fatti, secondo miglior attacco, e 13 gol subiti, seconda miglior difesa. Con 10 gol segnati, è il rossonero De Nicola il miglior marcatore del girone fino a qui.

Tanti motivi per sorridere per Mister Marco Parolo, e per guardare con positività ai prossimi impegni di regular season, prima che inizi la parte calda della stagione, i playoff. Domenica prossima la trasferta di Monza, poi Venezia e Como prima del Derby d'alta quota contro l'Inter, che cade nello stesso weekend della stracittadina di Serie A.

LEGGI ANCHE: Athekame: corsa e cross inaspettati. Il Milan ha trovato il vice Saelemaekers?

Il gruppo dei 2010, da inizio stagione, sta dando ottime risposte e non solo in termini di risultato: applicazione, crescita, voglia di migliorarsi, che sono le note sicuramente più positive da segnalare. Un cammino di crescita che anche Mister Parolo aveva sottolineato non più tardi di novembre: "La squadra, mese dopo mese, sta acquisendo sicurezza e consapevolezza". Avanti così, senza porsi limiti!

