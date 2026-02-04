Ottima reazione, dunque, e cammino che riparte: nelle prime 14 giornate, esclusa la Cremonese, erano arrivati solo risultati positivi, 12 vittorie e 2 pareggi. 39 gol fatti, secondo miglior attacco, e 13 gol subiti, seconda miglior difesa. Con 10 gol segnati, è il rossonero De Nicola il miglior marcatore del girone fino a qui.

Tanti motivi per sorridere per Mister Marco Parolo , e per guardare con positività ai prossimi impegni di regular season, prima che inizi la parte calda della stagione, i playoff. Domenica prossima la trasferta di Monza, poi Venezia e Como prima del Derby d'alta quota contro l'Inter, che cade nello stesso weekend della stracittadina di Serie A.

Il gruppo dei 2010, da inizio stagione, sta dando ottime risposte e non solo in termini di risultato: applicazione, crescita, voglia di migliorarsi, che sono le note sicuramente più positive da segnalare. Un cammino di crescita che anche Mister Parolo aveva sottolineato non più tardi di novembre: "La squadra, mese dopo mese, sta acquisendo sicurezza e consapevolezza". Avanti così, senza porsi limiti!