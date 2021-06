Stoccarda, Silas Wamangituka annuncia la sua falsa identità | News

Notizia incredibile che arriva dalla Germania: il calciatore dello Stoccarda, Wamangituka, ha confessato la sua falsa identità

Notizia clamorosa che arriva direttamente dalla Bundesliga. Secondo Sky Sport Deutschland, il calciatore congolese Silas Wamangituka ha confessato nella giornata di martedì la sua falsa identità. Il centrocampista offensivo dello Stoccarda si chiama, in realtà, Silas Katompa Mvumpa e avrebbe un anno in più di quanto dichiarava prima, 22 anni anziché 21. Grazie alla sua confessione, l'ex Paris FC avrebbe ricevuto un permesso di soggiorno e il diritto di giocare come calciatore professionista in Germania. La Federcalcio tedesca, però, lo ha squalificato per tre mesi. In passato è stato anche accostato al Milan. Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.