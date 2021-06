Calciomercato Milan – Non solo Giroud: contatti per Azmoun | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: preoccupano le condizioni di Ibrahimovic. Oltre a Giroud serve un altro attaccante. Spunta Azmoun

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. In primo piano la situazione dell'attacco e soprattutto le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Non c'è ancora un vero e proprio allarme, ma è chiaro che l’artroscopia tra una decina di giorni farà capire se Maldini dovrà cambiare la strategia per l'attacco. In pole position c'è sempre Olivier Giroud, anche se il club rossonero ribadisce che non c'è alcuna intenzione di pagare un indennizzo al Chelsea.

Come detto, però, nel caso in cui Ibrahimovic avesse ancora problemi servirebbe un altro attaccante. La rosea scrive dell'interesse per Sardar Azmoun, in scadenza tra un anno con lo Zenit. I numeri sono di tutto rispetto: 45 gol in 64 partite nel campionato russo e 36 reti in 54 gare con la nazionale iraniana. Ci sono stati già dei contatti tra i due club, ma il Milan vuole pensarci un altro po' prima di tentare l'affondo definitivo.

Attenzione anche all'ipotesi Mauro Icardi. L'argentino è ai margini del Psg e chissà che da luglio non possa spalancarsi un'opportunità per l'attaccante. I parigini, pur di liberarsi del centravanti, potrebbero cedere l'ex Inter in prestito contribuendo anche a pagare una parte dell'ingaggio. Al momento è solo una suggestione, ma nel calciomercato tutto può succedere. Icardi piace anche alla Juventus che potrebbe decidere di acquistarlo al posto di Cristiano Ronaldo.

Infine c'è sempre Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo ha le caratteristiche giuste per fare bene sia come punta centrale che come esterno. Il costo è elevato, ma la volontà del Milan è sempre quella di puntare su giovani di talento che possono accrescere ulteriormente il valore patrimoniale della società. Non è da escludere comunque qualche nome a sorpresa: i valori sono in corso. A proposito del calciomercato del Milan: ecco tutte le novità della giornata di ieri.