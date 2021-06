Calciomercato Milan, top news: le ultime su Leao, Calhanoglu e Tonali

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 11 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. In primo il futuro di Rafael Leao, che potrebbe essere ceduto. Attenzione anche a Jens Petter Hauge, che sembra interessare a diversi club. Continuano i dubbi di Hakan Calhanoglu che deve decidere se restare o meno al Milan. Sul fronte entrate c'è sempre interesse per Giroud e Ziyech, così come Marin, centrocampista del Cagliari. Riguardo i calciatori in prestito, è stato trovato l'accordo definitivo tra Milan e Brescia per il riscatto di Tonali. Proseguite con l'articolo per leggere tutte le notizie minuto per minuto. L'articolo sul calciomercato del Milan è in costante aggiornamento.