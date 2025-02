Stasera premio Amico dei Bambini: presenti Gabbia, Guidi e tanti ex Milan

Tornando al torneo, sarà riservato alla categoria Esordienti 2012, si svolgerà dal 30 marzo al 10 giugno 2025 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 38 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, Atalanta BC, Como, FCTorino, AC Monza e US Sassuolo. LEGGI ANCHE: Milan, in estate via Theo Hernández: spunta una pretendente in Serie A >>>