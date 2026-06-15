Una sentenza durissima scuote il mondo del calcio spagnolo. L'Audiencia Provincial di Valencia ha condannato in primo grado l'attaccante dell'Elche Rafa Mir a otto anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni. I fatti risalgono al settembre del 2024, quando il calciatore fu arrestato a seguito della denuncia di una ragazza a Valencia, ma cosa c'entra il Milan in tutto questo?

Milan, l'intreccio con Rafa Mir

Ritornando alla sentenza, il tribunale non ha ancora confermato il tutto, ed è impugnabile in appello, ma le cifre del verdetto sono pesanti: sette anni per stupro, un anno e sei mesi per lesioni, unito ad un divieto di avvicinamento, con un risarcimento danni pari a 64 mila euro.

La notizia della condanna del calciatore, però, ha fatto notizia anche a Milano. Il nome dell'attaccante spagnolo, infatti, fa ritornare alla mente il ricordo di un clamoroso retroscena di mercato risalente ormai a diversi anni fa, quando la storia del club avrebbe potuto prendere una piega diversa.

Nell'agosto del 2023, il Milan cercava un centravanti che potesse far rifiatare il francese Olivier Giroud. Dopo il mancato arrivo di Taremi, Furlani e Moncada si spostarono sul giovane, allora alla corte del Siviglia, ma l'affare poi non andò mai in porto. Col senno di poi, le vicende extra-campo che hanno svolto la vita del calciatore lasciano spazio ad una profonda riflessione in casa rossonera.