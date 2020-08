Sorpresa Milan: Capello è in sede. Collaborazione in vista?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono ore frenetiche in casa rossonera. Il Milan, così come tutte le altre squadre, ha poco tempo per preparare la prossima stagione, e dunque si susseguono incontri con agenti e addetti ai lavori.

A sorpresa, però, così come svelato dai colleghi di calciomercato.com, è stato avvisato a Casa Milan Fabio Capello. Visita di cortesia, visto il rapporto di amicizia e stima con Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, o è in programma una possibile collaborazione in vista della prossima stagione? Ricordiamo che Capello già in passato era stato accostato al club rossonero per un possibile ruolo all’interno della società. Nelle prossime ore ne sapremo qualcosa in più.

