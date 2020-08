PM – Calciomercato Milan – Torrasi via in prestito: ecco dove può andare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il giovane centrocampista Emanuele Torrasi è in uscita dal Milan. Dopo aver pienamente recuperato dal doppio infortunio al ginocchio, il classe 1999 partirà in prestito con l’obiettivo di trovare più spazio.

Nel suo futuro immediato c’è una stagione, la 2020-2021, da giocare in Serie C. Si tratta di una scelta concordata dalla società e dall’entourage, che proprio qualche settimana fa si erano incontrati per fare il punto della situazione.

Sono vari i club interessati al ragazzo, ma stando a quanto raccolto dalla nostra redazione in pole position per Torrasi ci sarebbero Piacenza ed Imolese. CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓