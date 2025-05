SKRINIAR E DE PAUL, OCCASIONI MILAN. C’È L’OFFERTA: SGARBO AI CUGINI? | Ultime Notizie Mercato

Milan Skriniar e Rodrigo De Paul sono due dei nomi accostati negli ultimi giorni al Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Per il primo, addirittura, sarebbe già stata presentata un'offerta da parte dei rossoneri. Di questo ed altro parla il nostro Stefano Bressi, nel video che potete trovare qui sotto. E non dimenticatevi di lasciare un like, seguirci ed attivare la campanella per non perdervi nulla dei nostri contenuti. Inoltre potete seguirci su tutti i nostri profili social.