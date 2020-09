Shamrock Rovers-Milan: Matchday live sul Milan Tv

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Riparte il Milan, riparte tutto. È il fascino del calcio, l’impatto dell’Europa. Format inedito, gara unica a eliminazione diretta in trasferta a porte chiuse, ma il Milan deve farsi trovare pronto. Lo Shamrock Rovers, avversario nel secondo turno preliminare di Europa League, è una squadra rodata e motivata. I rossoneri hanno preparato con serietà e concentrazione questo esordio, senza dare nulla per scontato. Con lo stesso spirito, torna il Matchday di Milan TV, trasmissione in formato trasferta europea, dopo che l’ultima sfida continentale milanista è ancora quella giocata nel dicembre 2018 contro l’Olympiacos ad Atene. Per Shamrock Rovers-Milan ci sono un pre e un post-partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Per il primo, distanziato, appuntamento ufficiale della stagione, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club channel rossonero, per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con lo stadio di Dublino. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 19.00 del 17 settembre e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 20.00 con le immagini in diretta dal Tallaght Stadium e gli approfondimenti sulla conferenza stampa della vigilia di Mister Pioli realizzata a Milanello.

Durante Shamrock Rovers-Milan, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 22.00, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali dei protagonisti. Infine, a seguire, la differita integrale del match, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarlo in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

È un preliminare, con il Milan che dentro la propria storia trova tanti precedenti di questo genere: dalle due vittorie contro la Dinamo Zagabria del 2000 agli storici antipasti-Champions di Liberec e di Belgrado, fino alle gare della particolarissima estate 2017 contro Craiova e Shkendija. Il calcio evolve sempre e propone sempre nuove difficoltà, il Milan lo sa e ha fatto di tutto per prepararsi alla bisogna. Forza ragazzi.

