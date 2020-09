Shamrock Rovers-Milan, Di Stefano: “Leao in quarantena da 25 giorni”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ molto vicino al Milan, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alle condizioni di Rafael Leao. Il Milan ha confermato la sua positività al Covid-19. Le sue parole: “La formazione rossonera è confermata rispetto alle ultime uscite ma ci saranno assenze importanti come Rebic e Leao. Il portoghese, ora possimo dirlo anche come ha confermato il Milan, ha contratto il Covid-19 ed è in quarantena da 25 giorni. Rebic, invece, dovrà scontare la squalifica di tre giornate rimediata ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Al suo posto Saelemaekers”.

