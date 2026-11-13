È in arrivo un nuovo weekend di tante partite per le squadre del Settore Giovanile rossonero: tra sabato e domenica sono in arrivo diversi impegni di spessore per le nostre rappresentative, al PUMA House of Football o in trasferta, anche a breve distanza. Numerose, infatti, le partite fuori casa che si giocheranno comunque nel territorio milanese, tra città e provincia. Spiccano tre Derby in trasferta (Under 17 femminile, Under 16 e Under 15 maschili) oltre agli impegni casalinghi della Primavera femminile e dell’Under 17 maschile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 14 NOVEMBRE

– UNDER 18: 11ª giornata, Roma-Milan, ore 11.00 – C.S. “Agostino di Bartolomei”, Roma

– UNDER 14: Campionato, Como-Milan, ore 14.30 – C.S. Comunale, Capiago Intimiano (CO)

– UNDER 16: 8ª giornata, Inter-Milan, ore 15.00 – KONAMI Football Centre, Milano

– UNDER 13: Campionato, Alcione-Milan, ore 15.00 – C.S. “Kennedy-Alcione”, Milano

– UNDER 11: Campionato, Milan-Enotria, ore 15.00 – PUMA House of Football

Trovabiglietti

– UNDER 10: Campionato, Milan-Vigor Milano, ore 15.00 – PUMA House of Football

– UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Milan-Desenzano, ore 16.00 – PUMA House of Football

– UNDER 12: Campionato, FC Milanese-Milan, ore 17.30 – C.S. Comunale “Squeri”, San Donato Milanese

DOMENICA 15 NOVEMBRE

– UNDER 13 FEMMINILE: Campionato, CB Academy-Milan, ore 10.00 – Via Aldo Moro, Calvignasco (MI)

– UNDER 15: 8ª giornata, Inter-Milan, ore 11.00 – KONAMI Football Centre, Milano

Trovabiglietti

– UNDER 12: Campionato, Città di Segrate, ore 11.00 – Via Trento, Segrate (MI)

– UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata, Inter-Milan, ore 13.00 – Acc. Internazionale, Milano

– UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Vigor Milano, ore 13.00 – PUMA House of Football

– UNDER 10 FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-Bresso, ore 13.00 – PUMA House of Football

– PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Parma, ore 14.30 – PUMA House of Football

– UNDER 17: 9ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.00 – PUMA House of Football.