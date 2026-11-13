Dalla situazione infortunati fino al mercato, con Tresoldi e Van Dijk che accendono i cuori dei tifosi: ecco tutte le migliori notizie della giornata di oggi in chiave Milan
Galli: "Credo in Amorim. Ramos? Sempre dalla sua parte. I tifosi del Milan devono capire che..." | Video PM
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Con la pausa delle Nazionali in corso, gli occhi sono puntati tutti sul calciomercato di gennaio. Cardinale ha individuato nell'attacco il principale reparto da rinforzare, complice anche il possibile prestito di Camarda, ma quali sono i nomi presi in considerazione? Da Tresoldi ad Endrick, passando per Varela... mentre in difesa spunta l'ipotesi Van Dijk.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1. Occhi su Javier RodríguezIl Milan ha avrebbe puntato il proprio mirino su Javier Rodriguez, difensore spagnolo classe 2003 del Celta Vigo. Secondo TEAMTalk, sul calciatore ci sarebbe tantissima concorrenza a livello internazionale, con Newcastle, Everton ma anche con PSG e Como interessati. La clausola rescissoria è ferma a 40 milioni di euro e, per anticipare la concorrenza a gennaio, potrebbe servire un investimento molto vicino a questa cifra. Il difensore piace molto per la buona tecnica e la qualità in impostazione. Inoltre, Rodriguez può giocare anche da terzino in una difesa quattro o da braccetto in una linea a tre.
2. I nomi in attaccoIl Milan ha individuato nell'attacco la priorità per il mercato di gennaio, complice anche il rendimento di Goncalo Ramos e il possibile prestito di Francesco Camarda. Tra i profili monitorati spiccano Nicolò Tresoldi, valutato circa 50-60 milioni di euro, Endrick, possibile occasione in prestito oneroso con diritto di riscatto, e Gustavo Varela, protagonista al Monza con 11 goal in 11 presenze. Sullo sfondo resta anche Gianluca Scamacca, già seguito dai rossoneri in passato e che potrebbe rappresentare un'opportunità con costi più contenuti.
3. Van Dijk, è fattibile?Il Milan continua a monitorare Virgil Van Dijk, che potrebbe lasciare il Liverpool a parametro zero a fine stagione. Il difensore olandese ,il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027, ha aperto alla possibilità di provare una nuova esperienza. L'ostacolo principale però, è l'ingaggio: attualmente l'olandese percepisce 12 milioni netti a stagione, mentre il Milan potrebbe spingersi al massimo sui 7 milioni. Sul calciatore ci sono anche Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor: per convincerlo, il Milan dovrà puntare sulla competitività del progetto tecnico e soprattutto sulla Champions League.
4. Situazione infortunatiDurante la sosta nazionali, Mario Gila ha scelto di continuare ad allenarsi a Barcellona per recuperare completamente dal problema alla caviglia. Intanto a Milanello prosegue il lavoro dei sette infortunati: Pavlovic spera di tornare contro il Frosinone, mentre Tomori, Lotus-Cheek e Terracciano saranno rivalutati nei giorni a venire. Restano più lunghi i tempi di recupero per Saelemaekers, Chukwueze e Gabbia, che non torneranno prima di gennaio 2027.
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