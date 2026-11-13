Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Con la pausa delle Nazionali in corso, gli occhi sono puntati tutti sul calciomercato di gennaio. Cardinale ha individuato nell'attacco il principale reparto da rinforzare, complice anche il possibile prestito di Camarda, ma quali sono i nomi presi in considerazione? Da Tresoldi ad Endrick, passando per Varela... mentre in difesa spunta l'ipotesi Van Dijk.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Occhi su Javier Rodríguez

2. I nomi in attacco

3. Van Dijk, è fattibile?

4. Situazione infortunati

Ilha avrebbe puntato il proprio mirino sudifensore spagnolo classe 2003 delecondo TEAMTalk, sul calciatore ci sarebbe tantissima concorrenza a livello internazionale, conma anche coninteressati. La clausola rescissoria è ferma a 40 milioni di euro e, per anticipare la concorrenza a gennaio, potrebbe servire un investimento molto vicino a questa cifra. Il difensore piace molto per la buona tecnica e la qualità in impostazione. Inoltre, Rodriguez può giocare anche da terzino in una difesa quattro o da braccetto in una linea a tre.Ilha individuato nell'attacco la priorità per il mercato di gennaio, complice anche il rendimento diTra i profili monitorati spiccano, valutato circa 50-60 milioni di euro,possibile occasione in prestito oneroso con diritto di riscatto, eprotagonista alcon 11 goal in 11 presenze. Sullo sfondo resta anchegià seguito dai rossoneri in passato e che potrebbe rappresentare un'opportunità con costi più contenuti.Il Milan continua a monitorareche potrebbe lasciare ila parametro zero a fine stagione. Il difensore olandese ,il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027, ha aperto alla possibilità di provare una nuova esperienza. L'ostacolo principale però, è l'ingaggio: attualmente l'olandese percepisce, mentre ilSul calciatore ci sono ancheper convincerlo, ildovrà puntare sulla competitività del progetto tecnico e soprattutto sullaDurante la sosta nazionali,ha scelto di continuare ad allenarsi a Barcellona per recuperare completamente dal problema alla caviglia. Intanto a Milanello prosegue il lavoro dei sette infortunati:spera di tornare contro ilmentresaranno rivalutati nei giorni a venire. Restano più lunghi i tempi di recupero perche non torneranno prima di gennaio 2027.