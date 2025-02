Serie C – Milan Futuro-Lucchese 0-2: Nava evita il passivo pesante

Il secondo tempo di Milan Futuro-Lucchese

Una timidissima reazione nel secondo tempo c'è per il Milan Futuro, che tenta di sorprendere la Lucchese. Ci prova prima Simone Ianesi, il cui cross in mezzo non viene raccolto da nessuno, mentre la conclusione di Bob Omoregbe finisce altissima sopra la traversa. Al 54' occasione grandissima di Andrea Magrassi, che da fuori area colpisce il palo dopo aver recuperato la sfera per un errore della difesa della Lucchese. Al 62' Lapo Nava si rende protagonista di una parata che evita un passivo più pesante ai suoi sulla deviazione a botta sicura di Simone Magnaghi.