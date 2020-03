Serie A – UFFICIALE: Sampdoria-Verona non si gioca: il comunicato

ULTIME NEWS – Come riportato sul sito ufficiale degli scaligeri, il match tra Sampdoria e Verona, in programma domani sera a ‘Marassi’ non si giocherà. Ecco il comunicato:

La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020. (fonte: hellasverona.it).

