Coppa Italia – UFFICIALE, Juventus-Milan si gioca: ecco la decisione sui tifosi

ULTIME NEWS MILAN – Il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, in conferenza stampa, ha annunciato la decisione in merito a Juventus-Milan di Coppa Italia: il match verrà giocato regolarmente, a porte aperte, ma la trasferta è vietata ai residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ecco le sue dichiarazioni: “I tifosi residenti nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto non possono uscire dalla propria regione per seguire la propria squadra al di fuori del contesto regionale di appartenenza. Questo vuol dire in applicazione pratica che la partita Juventus-Milan si può fare, perché il precedente Consiglio dei Ministri ha riaperto la possibilità di svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico, ma i residenti, non i tifosi, in Lombardia non potranno partecipare alla manifestazione”. Intanto ecco gli highlights della gara d’andata giocata a San Siro, continua a leggere >>>

