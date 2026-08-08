Serie A, sempre più calciatori stranieri presenti nel nostro campionato: ecco i dati e l'analisi
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
L'inversione di rotta tarda ad arrivare, anzi: la Serie A continua ad allontanarsi dai talenti italiani, affidandosi sempre di più alle pedine provenienti dal mercato estero. Un trend strutturale e in costante crescita che vede anche il Milan allineato al resto delle big del nostro campionato. A tracciare un quadro ci ha pensato direttamente un'analisi fatta dal Corriere dello Sport.
Milan, sempre più stranieri in Serie A: l'analisiI dati emersi evidenziano come la tendenza a guardare fuori dal confine nazionale sia sempre più grande ed accentuata nell'ultimo anno:
- Stagione precedente: i club della Serie A avevano destinato il 61,8% degli investimenti ad acquisti provenienti da campionati esteri, lasciando solo il 17,9% del budget per gli italiani.
- Stagione attuale: la percentuale è salita al 67,9%, quasi il sette percento in più della stagione precedente.
In questo contesto, il Milan non fa eccezione. La strategia di mercato condotta dalla dirigenza si sposa appieno con le tendenze della Serie A. I tre colpi messi a segno, infatti, sono tutti quanti provenienti dal mercato estero:
- Goncalo Ramos
- Mario Gila
- Sankhoun Diawara
Tre innesti tutti di nazionalità straniera, con un solo calciatore prelevato da una squadra Italiana (Gila dalla Lazio). Una scelta politica e strategica ben precisa che privilegia profili internazionali.
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