Un vero fulmine a ciel sereno. Improvvisamente, nel pomeriggio di oggi, salta la terza panchina in questa stagione di Serie A. Il Parma, infatti, ha deciso di ufficializzare la risoluzione consensuale con Carlos Cuesta, allenatore spagnolo classe '95. Un ex Milan pronto a sostituirlo?

Serie A, un ex Milan al Parma

Il bilancio dello spagnolo in questo avvio dinon è stato poi così tanto positivo: i crociati, infatti, hanno raccolto solamente 4 punti nelle prime 5 partite. Si tratta del terzo cambio in panchina dopo Fiorentina e Bologna (che hanno esonerato rispettivamente Grosso e Tedesco per far spazio a Vanoli e Palladino).

Il club gialloblù, con una nota ufficiale, ha comunicato così la scelta:

“Non c’erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo“.

In questi minuti, però, sta prendendo sempre più campo l'idea legata al possibile sostituto. Secondo varie indiscrezioni, il nome più probabile per il post Cuesta è quello di Alberto Gilardino, ex attaccate del Milan attualmente libero dopo l'avventura alla corte del Pisa. Altra opzione, invece, quella di Corrent, allenatore della Primavera.