Serie A – Proposta partite in chiaro: arriva il no della Lega

ULTIME NEWS – Dopo la richiesta ufficiale del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che aveva chiesto a Lega Serie A e FIGC di far vedere le partite in chiaro, arriva il secco no della Lega. La FIGC, invece, aveva dato parere positivo a questo tipo di proposta, così come Sky, disponibile a trasmettere il big match Juventus-Inter anche su Tv8. Lo riferisce ‘Repubblica.it’. Intanto sono ufficiali le date di Lecce-Milan e Milan-Roma, continua a leggere >>>

